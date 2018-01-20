إعلام ليفربول ينتقد الشائعات حول انتقال ” صلاح ” للريال

نواف السالم(صدى):

انتقد موقع ” empireofthekop ” التابع لنادي ليفربول الانجليزي، الشائعات التي تطلقها وسائل الإعلام الإسبانية حول تعاقد النجم محمد صلاح مع الريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الموقع إن تلك هي عادة وسائل الإعلام الإسبانية السيئة، من أجل خدمة مصالح الأندية الإسبانية وسرعة اتمام الصفقات، مشيرة إلى أن هذا ما حدث قبل صفقة فيليب كوتينيو.

وأشار الموقع إلى أنه في حالة التأكد من صحة عرض الريال فهذا أمر ليس مفاجيء نظرًا للمستوى الذي يقدمه الفرعون المصري خلال الموسم الحالي.