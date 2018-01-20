نيسان: ترقبوا وصول ألتيما 2019 الجديدة كليا

عادل الحربي (صدى):

رغم انخفاض رواج موديلات السيدان حول العالم في الأعوام الأخيرة على حساب انتشار الكروس أوفر والـ SUV، إلا أن بعض صانعات السيارات مصممة على الاستمرار في هذه الفئة وتطوير موديلات جديدة ومثيرة للاهتمام بها.

هي مفارقة كبيرة بالفعل، حيث تشير تقارير إلى أن فورد قد تخرج كليةً من سوق السيدان الأمريكي في الأعوام القادمة، ولكن في المقابل أكدت نيسان على لسان نائب رئيس تخطيط المنتجات للذراع الأمريكية مايكل بانس على عزم الشركة اليابانية استثمار المزيد في هذه الفئة، مشيرا إلى بيع أكثر من 6 مليون سيدان في الولايات المتحدة العام الماضي على اعتباره “رقم ضخم” ودلالة على استمرار أهمية السيدان.

ضمن هذه الجهود، أكد بانس على تطوير نيسان لأجيال جديدة من ألتيما وسينترا وفيرسا، وهي كلها سيارات سيدان في أواخر عمرها.. وبالنسبة لألتيما القادمة تحديدا، أشار بانس إلى أن عملية إنتاجها “ وشيكة ” وإن عزف عن تحديد إطار زمني معين للأمر.

إقرأ أيضاً: كل ما نعرفه عن نيسان ألتيما 2019 الجديدة كلياً “ تقرير ومواصفات وأسعار متوقعة ”

وبينما ستكون ألتيما الجديدة الأولى لتخرج من خطوط إنتاج نيسان، إلا أن موديلات سينترا وفيرسا لن تتأخر عنها كثيرا، ربما في خلال عام.. وبالعودة إلى ألتيما القادمة، أكد بانس على إعادة تصميمها بشكل شامل لضمان تنافسيتها أمام تويوتا كامري وهوندا أكورد، كما ستقدم نيسان نسخ كهربائية من الموديل لمنافسة تيسلا.