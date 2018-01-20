استشهاد معتقل فلسطيني إثر تدهور صحته بسبب السرطان

القدس المحتلة(صدى):

استشهد المعتقل الفلسطيني حسين حسني عطا الله ” 57 عاماً ” ، اليوم السبت، في مستشفى ” أساف هروفيه ” ، الإسرائيلي بعد معاناته مع مرض السرطان في خمسة أماكن بجسد هي: الرئتين، العمود الفقري، الكبد، النكرياس، والرأس.

من جانبها، أشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أنها تقدمت من قبل بطلب للإفارج المبكر عن المعتقل المحكوم عليه بالسجن 32 عاماً قضى منها 21 عاماً، إلا أنه تم رفضها من قبل محكمة الاحتلال المركزية.

كما أوضحت أنها تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، مسؤولية تدهور الحالة الصحية للشهيد، ووفاته.