” ساما ” : المصارف التجارية تطالب الأفراد بمستحقاتها المالية خلال عام

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن للمصاريف التجارية بنهاية الربع الثالث من 2017 استحقاقات مالية قصيرة الأجل ” سنة واحدة أو أقل ” بقيمة 122.93 مليار ريال.

وأوضحت ” ساما ” أن هذه الاستحقاقات قدمتها المصارف التجارية كتسهيلات للأشخاص الطبيعيين؛ لهدف تمويل احتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية ولأغراض غير تجارية، كأعلى قيمة سجلتها في أكثر من 5 سنواتمقارنة بالاستحقاقات قصيرة الأجل التي سجلت بنهاية الأعوام الـ5 السابقة.

وأضافت أن استحقاقات القروض الشخصية على الأفراد متوسطة الأجل ” سنة – 3 سنوات ” سجلت أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، متراجعه إلى 86.53 مليار ريال، بالرغم من ارتفاع القروض الشخصية قصيرة المدى لأعلى مستوى في 5 سنوات.