الخضيري: يجب القيام بنشاط بدني كل 24 ساعة لمنع ” الكرش “

أماني الغامدي(صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، أن الخمول والكسل لأكثر من 48 ساعة، يتسبب في ضمور العضلات، وبالتالي يبدأ الجسم في تكوين ” الكرش “.

ونصح ” الخضيري “، بالقيام بأي نشاط بدني كل 24 ساعة، قائلاً في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الخمول والكسل لأكثر من ٤٨ساعة تسبب ضمور بالعضلات لأن الجسم سيعتقد أنك لا تستفيد منها، ويبدأ تكوين الكرش “.

وأضاف :” لابد من القيام بأي نشاط بدني كل٢٤ ساعة بما تستطيع:المشي المتسارع وحمل الأشياء والهرولة..الجلوس والخمول بداية ضمور عضلي مدمر للصحة، اعتمد على نفسك لتتحرك ولا تعتمد على الاخرين لخدمتك “.