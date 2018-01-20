بالفيديو.. 30 ألف زائر في الفعاليات الصحية لرالي حائل الدولي 2018

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم السبت، ارتفاع عدد زوار مخيم صحة حائل على أكثر من 30 ألف زائر في الفعاليات الصحية لرالي حائل الدولي 2018م.

وأوضح الحساب الرسمية لصحة حائل أن العمل التوعوي والاستشارات الصحية الموثوقة مدعومة بالجوائز اليومية أسهمت في جذب الزوار إلى المخيم.