بالفيديو.. 30 ألف زائر في الفعاليات الصحية لرالي حائل الدولي 2018
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم السبت، ارتفاع عدد زوار مخيم صحة حائل على أكثر من 30 ألف زائر في الفعاليات الصحية لرالي حائل الدولي 2018م.
وأوضح الحساب الرسمية لصحة حائل أن العمل التوعوي والاستشارات الصحية الموثوقة مدعومة بالجوائز اليومية أسهمت في جذب الزوار إلى المخيم.
العمل التوعوي والاستشارات الصحية الموثوقة مدعومة بالجوائز اليومية أوصلت عدد زوار مخيم #صحة_حائل الى أكثر من (30,000) زائر في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2018م#حائل pic.twitter.com/1KxbvWXvF7
— صحة حائل (@hailhealth) January 20, 2018
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