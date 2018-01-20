خبير سياسي: سقوط مسرحية ” الحمدين ” وتسجيلاته المفبركة خلال أيام

طلال الضوي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم السبت، على سقوط مسرحية تنظيم الحمدين وتسجيلاته الأخيرة المفبركة خلال الأوقات القادمة بالصوت والصورة.

وأوضح ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن مخططات قطر في نشر شائعاتها وأكاذيبها ستفشل ولن تنجح ابدًا.

وقال: ” سمعت لتسجيلات مهمة اليوم.. وتأكدت أن في الأوقات القادمة ستسقط مسرحية تنظيم الحمدين وتسجيلاته الأخيرة وبعدها ستُكشف الحقيقة بالصوت والصورة، ومهما حاول نظام قطر تطبيق سياسة اجعل الكذبة كبيرة، اجعلها بسيطة، وكررها، في نهاية المطاف سوف يصدقونها لم ولن ينجح وسيفشل ” .