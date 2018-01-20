بن شرقي: موسى نضاو نصحني بقبول عرض الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، المقرر انتقاله إلى صفوف الهلال، أن اللاعب السنغالي موسى نضاو نصحه بقبول عرض الزعيم .

وأوضح بن شرقي في حديق لـ إذاعة مغربية أنه يسعى من أجل أن يكون خليفة لصلاح الدين بصير؛ من خلال مشاركته في صفوف أفضل نادي في آسيا.

يذكر أن سعيد الناصري رئيس مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، وافق على عرض الهلال لانتقال اشرف بن شرقي مهاجم النادي للعاصمة الرياض بقية هذا الموسم والموسمين المقبلين، مقابل 4 مليون يورو.