أجزاء من جسر خرساني تسقط على قطار.. ومؤسسة التخطيط تُعرب عن أسفها

حمود العنزي (صدى):

بعد واقعة سقوط بلاطة عريضة لأحد الجسور الخرسانية، عبرت المؤسسة العامة للتخطيط الحديدية عن اسفها حول حدوث ذلك، وأكدت أن الجهات المختصة باشرت الواقعة فور حدوثها.

كما أوضحت أنه تمّ إغلاق الخط الحديدي لإزالة البلاطة الساقطة، وتحريك القطار؛ تمهيداً لاستئناف التشغيل في أقرب وقتٍ ممكن، وانه تم إسعاف قائد القطار، موضحة أنه تعرض للإصابات الطفيفة.

يُذكر أن البلاطة الخاصة بالجسر الخرساني ” تحت الإنشاء ” ، قد سقطت أثناء تركيبها من قبل أحد المقاولين على أحد قطارات الشحن؛ وذلك أثناء مروره بالخط الحديدي، في رحلة مجدولة من الرياض إلى الدمام صباح اليوم.