نصائح لصيانة السيارة قبل السفر

علي القحطاني(صدى):

يستغل عدد من الأسر فترة بداية السنة الجديدة، من أجل الاستفادة من عطلة، خصوصا في المناطق الجبلية التي تكسوها الثلوج، إذ تراهن على رحلة فريدة على الطريق، تتخللها نزهات خاطفة، وتتيح الاستفــادة من المناظر الطبيعية، إلا أن هذا النوع من الرحلات يستوجب الالتزام بتدابير صيانة استثنائية للسيارات.

وبهذا الخصوص، سواء تعلق الأمر بسيارة جديدة أو قديمة، فإنها تحتاج إلى صيانة خاصة قبل السفر، لكي تحافظ على كفاءتها الميكانيكية، وللوقاية من الأعطال المفاجئة، خصوصا بالنسبة إلى الرحلات الطويلة، لذا وجب التأكد من متانة مجموعة من التجهيزات.

ويتعين على مستخدم السيارة التأكد من مستوى الماء في خزان تبريد المحرك “ الرادياتور ” ، الذي يعتبر مسؤولا عن تبريد المحرك، ويستحسن وضع ماء التبريد الخاص بدلا من الماء العادي، كما أن عملية فحص نسبة الماء لا تتم إلا عندما تكون السيارة متوقفة لفترة طويلة، تفاديا لخروج الماء الساخن من المحرك بقوة.

وللحفاظ على متانة السيارة، يتعين التأكد من ضغط إطاراتها الأربعة، بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، خصوصا عند السفر أو الرحلات، مع الحرص على تغيير أماكن الإطارات، لضمان احتكاك حوافها وتآكلها بشكل مستو، وكذا فحص وضبط زوايا العجلات بشكل مستمر.

ولصيانة المحرك والحفاظ على قوة أدائه، ينبغي تجنب الضغط بشدة أو بشكل متقطع على ناقل البنزين، عند تشغيل السيارة بعد فترة وقوف طويلة، ويتعين عدم السير بها بعد تشغيلها مباشرة، وتركها لدقيقة أو أكثر، لتسخين المحرك وضمان تحريك الزيت بداخله بشكل طبيعي.

ويفترض في السائقين الحرص على تغيير الزيوت الرئيسة للسيارة، مثل زيت المحرك وزيت الفرامل وزيت المقــود، وكذا تغيير مرشحي البنزين والهواء أو “الفلتر”، الذي يؤثر بشكل مباشر على سرعة وأداء السيارة وضعف وقلة عزمها في حال عدم استبداله بشكل دوري، كل ستة أشهر إلى سنة حدا أقصى.