” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في بريدة .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت ٣٦٠٢ عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 108.

كما أوضحت الوزارة ان عددالبلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 8 بلاغات، فيما بلغت عدد الاستفسارات 36 استفساراً ووصل اجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1870 ، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.