في حالة عضل الأخ.. نقل ولاية نكاح الفتاة للحاكم الشرعي

عادل الحربي (صدى):

واصلت وزارة العدل، دورها التعريفي من خلال تقديم مجموعة من الاحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في المملكة؛ سعيًا منها لنشر الثقافة العدلية لدى المواطنين والمقيمية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأكدت الوزارة أنه يحق للمدعية نقل ولاية النكاح من شقيقها إلى الحاكم الشرعي، في حالة ثبوت عضل الأخ لها ورد خطابها الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية.

وأضافت أنه في حالة حضور الخاطب إلى المحكمة وقرر رغبته في نكاح المدعية وأحضر شاهدين معدلين شرعًا فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما حضرت المدعية شاهدين معدلين شرعًا فشهدا بعضل المدعي عليه لها ولم يقدح المدعي عليه في عدالة الخاطب، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يُجري القاريء عقد النكاح بينهما.