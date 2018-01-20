سياسي إماراتي: المملكة ثاني أكبر الدول المساعدة لـ ” الأونروا “

نايف السالم(صدى):

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، عبدالخالق عبدالله، أن المملكة هي ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات لوكالة ” أنوروا ” لغوث اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بمبلغ 150 مليون دولار سنوياً.

جاء ذلك تعليقاً على منع الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للوكالة، قائلاً في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أمريكا تجمد مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين أونروا لكن ما لا يعرفه البعض ان السعودية هي ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات لهذه الوكالة ب 150 مليون $ سنويا كجزء من دعمها للقضية الفلسطينية، كل ذلك بدون ضجيج اعلامي وبأقل قدر من التقدير من الطرف الفلسطيني ” .