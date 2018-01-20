سياسي إماراتي: المملكة ثاني أكبر الدول المساعدة لـ ” الأونروا “
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، عبدالخالق عبدالله، أن المملكة هي ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات لوكالة ” أنوروا ” لغوث اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بمبلغ 150 مليون دولار سنوياً.
جاء ذلك تعليقاً على منع الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للوكالة، قائلاً في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أمريكا تجمد مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين أونروا لكن ما لا يعرفه البعض ان السعودية هي ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات لهذه الوكالة ب 150 مليون $ سنويا كجزء من دعمها للقضية الفلسطينية، كل ذلك بدون ضجيج اعلامي وبأقل قدر من التقدير من الطرف الفلسطيني ” .
abdul[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 1 ساعة
تصحيحا للمعلومات اعلاه، امركا لم تجمد او تمنع مساعداتها لUNRWA.فقط قلّصت الكمية وذالك بعد رفض محمود عباس وغيره في السلطة قرار ترامب الاعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية. ومع ذالك لا تزال امركا في المرتبة الاولي لحجم المنحة حتي لو نفذت تهديداتها بتقليص المساعدة حيث ان المساعدات السنوية كانت تفوق ٣٥٥ مليون دولار. ربما ينخفض الي ٢٨٠ مليون دولا هذا العام. اما القول باقل تقدير من الجانب الفلسطيني، فهذه عبارة مع الاسف لم يكن لها لزوم لانها غير صحيحة. الذين يستلمون المبالغ ويحطونها في حساباتهم الخاصة ممنونين للمساعدات التي تقدمها المملكة ويترددون الي الرياض كل شهرين او ثلاثه لاخذ المزيد شاكرين مقدرين.