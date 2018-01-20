مواطن يحطم الرقم القياسي في عمل أطول ورقة عنب بمهرجان ” ليالي الشرقية “

خالد الضبيبي(صدى):

نجح المواطن إبراهيم الشطيب، في تحطيم الرقم القياسي لعمل أطول ورقة عنب، بمهرجان ” ليالي الشرقية ” ، بطول متر ونصف متر.

وقال إبراهيم، إنه استغرق في عمل هذه الورقة، 6 ساعات متواصلة، واصفا الأمر بالتحدي الذي أراد أن يجتازه.

كما أشار إلى أن طهي الورقة استغرق حوالي 4 ساعات متواصلة، موضحاً أنه ظل بجانب القدر إلى تم الانتهاء من العمل، وقد ازداد الأمر صعوبة في كيفية انتشالها من القدر.

من جانبها، أشارت زوجة إبراهيم، إلى هذا الأمر كان طموح لدى زوجها الذي يعمل في خبز الرقاق منذ سنوات، حيث يقدم شتى المأكولات الشعبية.