بالصور.. أمين الشمالية يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة

خالد الضبيبي(صدى):

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية اعمال النظافة في أحياء مدينة عرعر بعد موجة الغبار التى ضربت المنطقة يوم أمس الجمعة ، وجهزت الأمانة عددا كبيرا من عمال النظافة والمعدات والكانسات اليدوية والضاغطات الخاصة بالنظافة التي تقوم بالزيارات اليومية لتلك المواقع لرفع النفايات وبشكل مستمر، إضافة الى انتشار عدد كبير من عمال النظافة وفي أماكن متفرقة من المنتزهات لالتقاط وجمع المخلفات التي قد خلفتها العاصفة الرملية يوم أمس الجمعة

ويأتي ذلك وفق توجيهات امين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد من اجل توفير الجو الصحي الملائم للجميع من المواطنين والمقيمين

وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية بالجميع بضرورة الاستمرار الدائم بالحفاظ على النظافة من خلال التقيد التام برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة، وكذلك من خلال تواصلهم مع الأمانة للاستفادة مما يقدم من خدمات في مجال أعمال النظافة عبر هاتف ٩٤٠ لتلقي البلاغات والملاحظات الخاصة بالأمور المتعلقة بالنظافة ومعالجتها.