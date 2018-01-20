8 محاور رئيسية لتطوير المدن ضمن برنامج ” مدينتي 2018 “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، عن 8 محاور رئيسية لتطوير المدن؛ في إطار أهداف برنامج ” مدينتي 2018 “.

وأوضحت الوزارة أن فروع الأمانات والبلديات تقوم حاليًا بالبدء في التنفيذ لهذه المحاور الهامة، التي تستهم في تطوير المدن بشكل تدريجي بما يسهم في خدمة السكان والارتقاء بالعمل البلدي وإشراك القطاع الخاص في تقديم العديد من الخدمات البلدية المختلفة.

وأشارت إلى أن المحاور تتمثل في ” الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة في مختلف المدن، وتحسين المشهد الحضري، والتفاعل مع المواطنين ودعم قنوات التواصل معهم، أتمتة وتسهيل الإجراءات البلدية، والتخصيص وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وخصخصة خدمات حكومية محددة.

كما أضافت أن المحاور تتضمن الاستدامة المالية من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع الإيرادات، و برنامج تحقيق الرؤية من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيزالانتماء الوطني، بالإضافة إلى فعالية النظام البلدي وكفاءته عبر تصميم هيكل حكومي اكثرمرونة وفاعلية وتحسين أداء الجهة وتحسين إنتاجية الموظف.