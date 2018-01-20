بالفيديو.. موقف محرج لأب حاول تقليد ابنه بالتزحلق على الجليد

متابعات(صدى):

تعرض أب لموقف محرج وسقطة مروعة عندما حاول تقليد ابنه في التزحلق على بحيرة جليد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصبي وهو يتزحلق على الجليد ببراعة، وفجأة حاول الأب تقليد الأخير، لكنه سقط بطريقة مروعة في المياه بعد تحطم الجليد، حيث نهض مسرعا وركض هاربا من المياه.