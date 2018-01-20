بالفيديو.. موقف محرج لأب حاول تقليد ابنه بالتزحلق على الجليد
تعرض أب لموقف محرج وسقطة مروعة عندما حاول تقليد ابنه في التزحلق على بحيرة جليد.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصبي وهو يتزحلق على الجليد ببراعة، وفجأة حاول الأب تقليد الأخير، لكنه سقط بطريقة مروعة في المياه بعد تحطم الجليد، حيث نهض مسرعا وركض هاربا من المياه.
Dad falls in ice playing with son
90% of being a dad is just showing up🙄Credit: LPE360
Posted by Funny Videos on Friday, January 19, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41492 ] نشر منذ 2 ساعتين
خثع خثعه غير محسوبه ، على غفله ,,