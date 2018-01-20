رئيس النصر يحث الجماهير على مواصلة دعم النادي

طلال الغامدي(صدى):

ناشد سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أمس الجمعة، جماهير النادي بالاستمرار في دعم النادي عبر المساهمة في مبادرة أدعم ناديك.

وقال ” المالك ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تعليقًا على صورة للجماهير: ” جماهير العالمي دوركم في ادعم ناديك واضح وبإذن الله صدارتكم قريبة.. غدًا ننتظر دوركم في المدرّجات لدعم لاعبيكم الكل يعمل من أجلكم فاحضروا من أجلنا “.

ومن المقرر أن يلتقي النصر اليوم، نظيره النهضة في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يًذكر أن الهلال يتصدر قائمة مبادرة ادعم ناديك، برصيد 40.252، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 37.118.