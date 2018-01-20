” الفيفا ” يعين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” قرارًا بتعيين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي لكرة القدم؛ لتقييم حالة الاتحاد بعد إصدار الكويت لقانون الرياضة الجديد.

ووكل الاتحاد للجنة مهام إدارة الشؤون اليومية للاتحاد الكويتي، ومراجعة لوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم للعبة لضمان أنها وتعديلاتها متوافقة مع متطلبات لوائح فيفا ولوائح الاتحاد الآسيوي للعبة.

وكان اتجه إلى الكويت وفدًا من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لتقييم حالة الاتحاد الكويتي للعبة وتنظيم وإجراء انتخابات لمجلس جديد للاتحاد الكويتي للعبة بناء على اللوائح الجديدة والمعدّلة للاتحاد الكويتي، والتي يجب أن تجري في موعد أقصاه 20 مايو 2018.