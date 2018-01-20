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فيديو جديد لبدرية أحمد يثير سخرية المتابعين

فيديو جديد لبدرية أحمد يثير سخرية المتابعين
نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة بدرية أحمد موجة من السخرية بين المتابعين ، عقب نشر مقطع فيديو جديد توضح به معنى كلمة ” مساؤكم غاوي ” .

وقالت بدرية أحمد في الفيديو ” مساؤكم غاوي يعني مساؤكم جميل ، يعني من الجمال يعني غاويين ” وانتهت الفيديو وهي تضحك .. ما أثار سخرية المتابعين وعلق أحدهم ” ايش تقولين انتي خلاص عجزتي ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يخلف عليك ويا من شراله من حلاله عله الله يعينك على حالككك بس 😏😏ولاتبتلينا يالله ❤️

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