بالصور.. ” ربيعنا أحلى ” يتخطى نصف مليون زائر

سعيد العجل(صدى):

استقبل مهرجان ربيعنا أحلى بجدة ، خلال إجازة الربيع أكثر من نصف مليون زائر ،وأعلنت ادارة المهرجان في بأن عدد الزائرين اليوم يتجاوز ٣٢ ألف شخص منذ افتتاح المهرجان في ١٥ ربيع الثاني .

وبينت الادارة بأنها عملت على وضع آلية لاحصاء الزائرين من خلال التعاون مع الفرق المتخصصة في العد والاحصاء لمثل هذه الفعالية كما أنها عمدت لاستخدام الطرق التقليدية والطرق الحديثة لتجنب نسبة الخطأ في الاحصاء.

وأضافت الادارة ، أن ” العدد كان متوقع وهو في الحسبان وتم وضع الخطط الامنية والانقاذية وادارة الحشود منذو اشهر من إنطلاق الفعالية مؤكداً في الوقت ذاته ” عدم تسجيل أي حالة تدافع او اختناق او سرقات “.

فيما أوضح المركز الاعلامي للمهرجان بأن الخطة الاعلامية والاعلانية كان لها الدور الكبير في جذب الزوار وذلك من خلال الحملات الاعلامية المكثفة في مواقع التواصل وعبر الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وكذلك اللوحات العلانية التي تم نشرها في الطرقات والشوراع الرئيسية في مدينة جدة .

كما بين المركز الاعلامي بأن ماتشهدة مدينة جدة من كثافة سكانية كبيره وكذلك اجواء ربيعية جميلة جدا وجذابة جعلتها خيراً قوياً لكسب العديد من الزأئرين حيث تعد عروس البحر متنفساً سياحيا للفرد والأسرة على حدا سواء حيث المنتزهات الترفيهية والمرافق التسويقية والفعاليات المنتشرة اضافة الى جدة الجمال والتنوع في الاختيار

وأشار المركز الاعلامي بأن مهرجان ربيعا احلى يتميز بتنوع المرافقات حيث يوجد حديقة حيوان وخيمة سيرك واللعاب للاطفال وكذلك المطاعم ومحلات تجارية كما تم وضع خيمة كاملة للأسر المنتجة والحرفية ويتميز مسرح المهرجان ببرامج مفيدة وهادفه ذات طابع كوميدي ومرح وعمدت ادارة المسرح على جلب افضل الفرق الاستعراضية والمشهورة مما اكسب المهرجان حضور منقطع النظير.

وأكدت الادارة ” استمرار توافد الالاف من الزائرين الي المهرجان في الايام القادمة وهو ما زال مستمر حتى ١٥ جماد الثاني .