على رأسهم ” راموس ” .. 3 أسماء تضغط على إدارة الريال لضم نيمار

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن ضغط عددًا من كبار ريال مدريد على الإدارة؛ من أجل ضم لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء لمدافع المخضرم سيرجيو راموس، على رأس كبار الريال الراغبين في انضمام ” نيمار ” ، حيث اعترف مسبقًا بإعجابه باللاعب البرازيلي، موضحًا أنه لو الأمر بيده كان قام بالتعاقد معه على الفور.

وفي السياق ذاته يرغب الظهير الأيسر مارسيلو، زميل نيمار في منتخب السامبا، بانتقال زميله إلى الريال؛ حيث تربطه علاقة ممتازة به، وينضم صانع الألعاب إيسكو، ايضًا إلى قائمة الراغبين في ضم نيمار، حيث كشفت مصادر أنه يتبادل الرسائل النصية مع نيمار تقريبا بشكل يومي.