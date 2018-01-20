الجيش المصري يقضي على تكفيري شديد الخطورة وسط سيناء

القاهرة(صدى):

صرَّح المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم السبت، بنجاح قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني، في القضاء على فرد تكفيري شديد الخطورة وسط سيناء.

وأكد العقيد الرفاعي، أن التكفيري كان بحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال.

وفي سياق متصل، نجحت القوات المصرية في تدمير عربتي دفع رباعي، بالإضافة إلى 5 أوكار بها كمية كبير من المواد المصنعة للعبوات الناسفة.

وضبطت القوات المصرية عربة نصف نقل بها كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.