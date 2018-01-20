” الخضيري ” يوضح حقيقة أضرار أكياس الشاي

أماني الغامدي(صدى):

نفى الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم في تخصص المسرطنات، الشائعة التي مفادها أن “أكياس الشاي” مسرطنة وتسبب العقم.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “لم أطلع على أي بحث علمي ومحكم يشير إلى ذلك، ولم تَذكره أي جهة علمية موثوقة “.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تدمير أكياس الشاي المعبُاة للجهاز الهضمي والكلى والعظام، كما يؤدي إلى الإصابة بالعقم والسرطان.