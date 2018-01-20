” الخضيري ” يوضح حقيقة أضرار أكياس الشاي
نفى الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم في تخصص المسرطنات، الشائعة التي مفادها أن “أكياس الشاي” مسرطنة وتسبب العقم.
وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “لم أطلع على أي بحث علمي ومحكم يشير إلى ذلك، ولم تَذكره أي جهة علمية موثوقة “.
وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تدمير أكياس الشاي المعبُاة للجهاز الهضمي والكلى والعظام، كما يؤدي إلى الإصابة بالعقم والسرطان.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7098 ] نشر منذ 4 ساعات
كلامك صحيح يدكتور فهد طول عمرنا وحِنا نشرب ألشاهي أبوأكياس ولاشفنا إلا كل خــير .☕️😋🤗☕️.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41492 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير خير ,,