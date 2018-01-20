قرقاش يلقن درسا لرئيسة هيئة متاحف قطر: الدوحة تصطاد في الماء العكر

طلال الضوي(صدى):

أشار وزير شؤون الدولة الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، إلى أن قطر تعودت على أن ” تصطاد في الماء العكر”؛ لإثارة المشكلات.

وجاء ذلك تعليقًا على تغريدة لرئيسة هيئة متاحف قطر، التي وجهت انتقاد لمتحف اللوفر أبو ظبي؛ بعد تداول صورة لخريطة في قسم الهدايا بالمتحف، ليس مدون عليها اسم دولة قطر.

وقال ” قرقاش ” في تغريدته” : ” تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر”.