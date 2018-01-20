  • السبت 20

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. المدن الأمريكية تعاني من غزو ” البق ” منذ 4 سنوات

بالصور.. المدن الأمريكية تعاني من غزو ” البق ” منذ 4 سنوات

بالصور.. المدن الأمريكية تعاني من غزو ” البق ” منذ 4 سنوات
واشنطن(صدى):

كشفت الشركة المعنية بمكافحة الحشرات ” أوركين ” ، عن اجتياح حشرة ” البق ” لمدن أمريكية عدة، وذلك طوال الأربع سنوات الماضية.

وقالت الشركة، إن مدينة بالتيمور تصدرت قائمة المدن التي عانت من هذه الحشرة، وذلك خلال عام 2017، تلتها العاصمة واشنطن التيا حتلت المركز الثاني في المعاناة من هذا الغزو.

فيما جاءت مدينة شيماغو في المركز الثالثة بعدما احتلت الأول في العام السابق، ثم لوس أنجلوس التي تقدمت مركزين.

وتأتي في المركز الخامس مدينة كولومبوس بأوهايو، ثم سينسيناتي، تلتها ديترويت في نيويورك، وسان فرانسيسكو في المركز التاسع، ومن مدينة دالاس التي تقدمت 5 مراكز، في المركز العاشر.


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 4 ساعات

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

[ عدد التعليقات: 41492 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلا هم منبع التلوث في كل حاله من حالات التلوث العالمي ,,

,, ويش عاد البق وهو اقل مصايبهم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *