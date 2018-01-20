تنبيه متقدم لشبه انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض

حمود العنزي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهاً متقدماً على منطقة الرياض تحديداً محافظة الخرج والأجزاء المجاورة منها، بوجود أتربة تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وبيّن التنبيه، أن هناك استمرارفي نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار؛ ينتج عنها شبه انعدام للرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم، تبدأ في تمام الثانية، وتنتهي في الخامسة مساء اليوم.