بالفيديو.. رياح عنيفة تتلاعب بشخصين وتطيح بهما في الطريق
سقط أثنان من المارة بطريق عام في هولندا ، بطريقة مروعة ، عقب أن تلاعبت بهما الرياح الشديدة وتسببت في الإطاحة بهما لأمتار بالطريق.
وتمر هولندا ومنطقة شمال غرب أوروبا بموجة من الطقس السيئ والعواصف تسببت في حوادث عديدة وانهيار اللافتات الدعائية والأشجار وواجهات بعض المباني.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25769 ] نشر منذ 3 ساعات
أحيانآ السمنه
تكون مفيدة فبعض الأمور😉😉😉
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7098 ] نشر منذ 3 ساعات
أوووووووف تِقِل قِرطاس دافعه ألهوا .😅🙄😂🤔😂.
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6455 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حليهم رشيقين النسمة طيرتهم ما هم مثل ربعنا وكروشهم