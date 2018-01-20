بالفيديو.. رياح عنيفة تتلاعب بشخصين وتطيح بهما في الطريق

أمستردام(صدى):

سقط أثنان من المارة بطريق عام في هولندا ، بطريقة مروعة ، عقب أن تلاعبت بهما الرياح الشديدة وتسببت في الإطاحة بهما لأمتار بالطريق.

وتمر هولندا ومنطقة شمال غرب أوروبا بموجة من الطقس السيئ والعواصف تسببت في حوادث عديدة وانهيار اللافتات الدعائية والأشجار وواجهات بعض المباني.