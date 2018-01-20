في الذكرى الأولى لانتخابه.. 100 ألف دولار ثمن للعشاء مع ” ترامب “

واشنطن(صدى):

تحل اليوم السبت، الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ييحي منتجع فاخر بولاية فلوريدا هذه الذكرى عبر إطلاق حفل استقبال ضخم.

وأشار وسائل إعلام أمريكية، إلى أن أسعار تذاكر هذا الحفل تبدأ من 100 ألف دولار لشخصين، ويسمح هذا المبلغ بتناول وجبة غداء، إضافة إلى التفاط صورة تذكارية واحدة مع الرئيس الأمريكي.

أما سعر الجلوس على طاولة، خلف طاولة الرئيس الأمريكي المستديرة فيصل إلى 250 ألف دولار.

يذكر أن مقدم الحفل سيكون رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رومني ماكدانيل.