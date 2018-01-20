” الدفاع المدني ” يطلق خدمة ” سلامة ” .. ويوضح خطوات التسجيل

نايف السالم(صدى):

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، خدمة جديدة تحت مسمى ” سلامة “؛ سعيًا منها لتحقيق سبل الوقاية من الأخطار.

وأوضح الحساب الرسمي لـ ” الدفاع المدني ” على تويتر، خطوات إصدار تراخيص السلامة للمنشآت والتي تتمثل في تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي هنا، ثم إدخال البيانات واختيار شركة السلامة.

وأضاف انه يتم الموافقة المبدئية على الطلب، ثم زيادرة شركة السلامة للمنشأة للتجهيز والاعتماد، ثم سيتم تحديد موعد بشكل آلي للكشف الميداني، وبتم التوجه إلة زيارة الدفاع المدني للمنشأة لإكمال الكشف، لتتمثل الخطوة الأخيرة في صدور الترخيص مع إمكانية طباعته وتجديده إلكترونيًا.