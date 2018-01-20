لأول مرة في تسجيل نادر.. تفاصيل اعتزال دلوعة السينما المصرية شادية

أماني الغامدي(صدى):

أذاع برنامج ” معكم ” والذي تقدمه الإعلامية المصرية مني الشاذلي مساء أمس الجمعة، تسجيلاً صوتياً لحوار صحفي مع الفنانة الراحلة شادية والذي ، بعد اعتزالها، موضحةً أنه يذاع للمرة الأولى.

وفي التسجيل الصوتي النادر، تحدثت شادية عن “أنها كانت تهوى الغناء منذ صغرها وسط صديقاتها في المدرسة، وقد اشتهرت في القرية بأن صوتها جميل، وتحب الغناء”، كما أكدت أنها “كانت فخورة بعملها”، مشيرةً إلى أنها نشأت في عائلة متدينة ولم تكن تغني أمام والدها، فيما ساعدتها شقيقتها على العمل بالفن.

وأكدت شادية أنها اعتزلت الفن بعد أن قامت بأداء رسالتها الفنية كاملة، وأن موهبتها كانت نعمة من الله، كما كشفت أنها كانت تفكر في الاعتزال من قبل تقديمها مسرحية ” ريا وسكينه ” ، إلا أنها حينما قرأت العمل قررت تقديمه.

وأضافت: ” المسرح أفادني لأني كنت برجع البيت على الساعه 3 الفجر، وكنت أصلي الفجر، وقبلها لم أكن بصلي الفجر، وبعدها جاءت لي أغنية لمولد النبي وعجبتني جداً وقدمتها”.

وعن ارتدائها الحجاب، قالت الفنانة الراحلة أنها ” التقيت بالشيخ الشعرواي، وقلت له أنا عايزة اتحجب ” ، وقال لها ” مصممة على رأيك ” ، مضيفةً ” قمت من عنده رايحة متحجبة وكأني بنت عندي 16 سنة ” ، وأكدت أن “النور ظهر في حياتها منذ هذه اللحظة وشعرت بأنها خلقت من جديد “.

وكان في ضيافة ” مني الشاذلي ” في البرنامج الكاتب والصحفي المصري شريف قنديل، الذي عرض مقاطع من التسجيل الصوتي لحواره مع شادية التي توفيت عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد صراع مع المرض، داخل المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ.