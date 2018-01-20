الشؤون البلدية والقروية توقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 673 مليون ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقود مشروعات بلدية في كل من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والرياض وجدة بتكلفة إجمالية بلغت 673,818,715ريالا، وذلك لصيانة وتحسين الجسور والأنفاق والشوارع والميادين، وتشغيل شبكات الري والمزروعات والأشجار والنظافة، ومكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك .

وتأتي هذه المشاريع ضمن العقود الموقعة خلال الربع الرابع من العام 2017م .

وتضمنت مشروعات مدينة الرياض، صيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض، وصيانة وتشغيل شبكات الري والمزروعات بالطريق الدائري الشمالي والغربي، و الجزء الأول والثاني لمشروع صيانة وتحسين الجسور والانفاق، والمتابعة الميدانية لأعمال الحفريات، إلى جانب مشروع الإشراف على أعمال الصيانة بمدينة الرياض، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها(351,565,641 ريالاً).

وشملت المشاريع الموقعة لأمانة محافظة جدة مشروع النظافة وجمع ونقل النفايات الصلبة بتكلفة إجمالية قدرها (162,175,366ريالاً).

وفي العاصمة المقدسة وقع عقد مشروع لتنفيذ المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك داخل المنازل بتكلفةإجمالية قدرها (120,303,707 ريالاً)، فيما شملت المشاريع الموقعة بالمدينة المنورة مشروع صيانة ري الأشجار والمزروعات غرب المدينة المنورة بتكلفة قدرها (39,774,000 ريال).

ويأتي توقيع واعتماد عقود هذه المشروعات ضمن برنامج الوزارة لتنمية وتطوير المدن وتلبية احتياجات المدن والمحافظات من المشروعات والخدمات البلدية .