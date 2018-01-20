بالصور.. ” استعراض الصقور ” و ” حرب الألوان ” تجذب الشباب في المزاحمية

محمد الناصر(صدى):

اختتمت مساء أمس في منتزه الخراره بالمزاحمية فعاليات البرنامج الشبابي للمهارات الرياضية الذي تنظمه وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية بالتعاون مع بيت الأمير فيصل بن فهد للشاب بالرياض بحضور وكيل محافظة المزاحمية صالح الرافع والأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب محمد الخربوش وعدد من المسؤولين في المحافظة وجمع غفير الجمهور .

وبدأت الفعاليات التي شارك فيها عدد كبير من الأطفال و الشباب بلعبة شوت تنق و لعبة حرب الألوان ( بينتبول ) و استعراض الصقور وكرة القدم والطائرة وتلي ماتش والعرضة السعودية وغيرها من المسابقات التي نالت استحسان الحضور .

وأشاد عدد من الشباب بالفعاليات الجديدة التي نظمتها وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية بالتعاون مع بيت الأمير فيصل بن فهد للشاب بالرياض ، ضمن البرنامج الشبابي لهذا العام، والتي اختلفت عن الأعوام السابقة بتنوع برامجها الترفيهية الممتعة للصغار والكبار.

وأوضح الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب محمد الخبربوش أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة طويلة من ضمن البرامج الرياضية و الترفيهية والثقافية التي تقيها الهينة العامة للرياضة بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ممثلة في بيت الأمير فيصل للشباب بالرياض، وبين أن هذا البرنامج هو الثالث الذي يقام في محافظة المزاحمية ، كما قدم شكره لمحافظ المزاحمية عساف العساف ووكيل المحافظة صالح الرافع على كل الجهود والمبادرات التي ساعدت على إقامة هذا المهرجان الذي يهدف إلى اكتشاف مهارات الشباب، ثم ألقى وكيل المحافظة كلمة بين فيها أن مثل هذه البرامج تحتوي الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والترفيه، وقدم شكره لجميع الجهات المنظمة والمشاركة في البرنامج الشبابي الذي شهد مشاركة واسعة من الشباب، وفي ختام وزعت الجوائز على المشاركين والفائزين في المسابقات.