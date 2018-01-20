رسميا.. الفلبين تعلق إرسال العمالة إلى الكويت

مانيلا(صدى):

بعد انتقاد الرئيس الفلبيني، أمس، تعرض العمالة المنزلية الوافدة إلى الكويت للمعاملة السيئة، كشف وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، عن التعليق الرسمي لإرسال العمالة للكويت.

وأوضح وزير العمل أن بلادة علقت إرسال العمال إلى الكويت، بعد يوم من شكوى رئيس البلاد، الذي أشار إلى أن عاملات الخدمة المنزلية، يتعرضن إلى انتهاكات، مما أسفر عن إقبال بعضهن على الانتحار.

واشار إلى أنهم في انتظار التحقيق في أسباب وفاة 7 عاملات فلبينيات في الخارج، وأنه سيتم تطبيق القرار لحين التحقيق في الامر.