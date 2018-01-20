لوحة أرضية بحجم 12 ألف متر تزين مهرجان الزيتون بالجوف

علي العنزي(صدى):

تزين مهرجان الزيتون بالجوف, في لوحة أرضية بلغ حجمها 12 ألف متر مربع بمقر المهرجان مركز الأمير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا, الذي تنظمه أمانة الجوف في الفترة من 23 ربيع الثاني ويستمر حتى الثالث من جمادى الآخرة .

وأوضح أمين الجوف رئيس لجنة المهرجان العليا المهندس عجب بن عبدالله القحطاني, أن أمانة المنطقة قامت بتحويل المركز إلى لوحة تشكيلية عبر لوحة أرضية ملونه كسيت فيها ممرات المركز الذي يحتضن مهرجان الزيتون، ولفت إلى أنه تم اختيار شكل السجادة مستوحاة من الموروث الشعبي للمنطقة حيث تضمنت شكل السدو الذي عرفت بإنتاجه سيدات المنطقة دمج معه حبات وأوراق الزيتون منتج المنطقة وهوية المهرجان.

وأبان أن أمانة الجوف جهزت الموقع بالعديد من الأعمال حيث وضعت 20 حاوية بشكل جذاب لمنع التشوه البصري بالموقع , كما قامت بتجهيز وتوزيع 60 مقعداً في الموقع لاستراحة الزوار, وبالاتفاق مع أحد المواقع زود الموقع بجهاز صراف آلي يوفر على الزوار عناء الذهاب خارج موقع المهرجان للحصول على النقد , كما جندت عشرات عمال النظافة لتنظيف ومتابعة الموقع بشكل يومي وتجهيزه لاستقبال الزوار .

من جهتهم أشاد زوار المهرجان بلوحة الأرضية التي حولت الموقع للوحة جمالية وعكست هوية المهرجان بشكل ملفت, كما أثنوا على نظافة الموقع بشكل دوري رغم كثافة الزوار التي شهدها المهرجان خلال أيامه السابقة .