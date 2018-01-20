” تنفيذ جدة ” تلزم أميرا بسداد مستحقات مواطن وتهدده بالمنع وإيقاف الخدمات

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم السبت، عن تفاصيل الحكم الذي أصدرته محكمة التنفيذ بمحافظة جدة ضد أحد الأمراء المحتجزين، الذي صدر بحقه بعد جلسات عدة.

وأكدت المصادر أن محكمة التمييز صدقت على إلزام الأمير بسداد مبلغ يتجاوز الـ2.8 مليون ريال في مدة أقصاها 5 أيام، لمواطن مقابل أتعابه في بعض الأعمال التي قام بها للأمير خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أنه في حال انتهاء المهلة المحددة بـ5 أيام من تاريخ إعلان الحكم سيتقرر منع الأمير من السفر والإفصاح عن أمواله وحجزها بمقدار الدين المطالب بسداده، وإيقاف خدماته، بالإضافة إلى عدة إجراءات إلزامية أخرى.