خمس ضربات أرضية ارتدادية في العراق ولا إصابات بشرية أو أضرارًا مادية

بغداد(صدى):

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، عن تسجيل خمس ضربات أرضية ارتدادية في قضاء مندلي التابع لمحافظة ديالى صباح اليوم, من دون أن تسجل إصابات بشرية أو أضرارًا مادية، منوهة في بيان بأن إحدى هذه الضربات شعر بها سكان شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت الهيئة أن جميع هذه الضربات التي تراوحت قوتها ما بين 3 و 5.1 حسب مقياس ريختر شعر بها سكان مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

ودعت الهيئة، المواطنين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام الوصايا الزلزالية.