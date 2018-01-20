بالفيديو.. طريقة لاحتساب المخالفات المرورية آليا

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج ” أخباركم ” المذاع عبر قناة المجد، طريقة لحساب المخالفات المرورية اليًا على المركبات، وذلك دون اللجوء لرجال الأمن.

كما عرض البرنامج ” فيديو ” يوضح قيام أحد عناصر غرفة المراقبة برصد سيارة من نوع ” هايلوكس ” عن طريق الكاميرات، حيث كانت تقف السيارة بشكل خاطئ، وتم التقاط رقم لوحة المركبة وتسجيل مخالفة مرورية على مالكها.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة المرور تسعى من خلال عرض لقطات للمخالفين؛ لنشر الثقافة المرورية بين قائدي المركبات؛ حفاظًا على ارواحهم؛ وللتقليل من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤدي لحوادث عديدة.