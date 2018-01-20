الصين تتهم سفينة حربية أمريكية بانتهاك سيادتها

بكين(صدى):

اتهمت وزارة الخارجية الصينية سفينة حربية أمريكية بدخول مياهها الإقليمية دون تصريح، وقالت إنها ستتخذ ” الإجراءات اللازمة ” لضمان حماية سيادتها.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه في مساء 17 يناير الجاري، اقتربت المدمرة الأمريكية ” هوبر ” وأصبحت على بعد 12 ميلاً بحريًا من جزيرة ” هوانغيان ” في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت، أن السفينة انتهكت سيادة الصين ومصالحها الأمنية وهددت سلامة السفن والأفراد في المكان. وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت الصين لبنائها جزرًا ومنشآت عسكرية في المنطقة، قائلة إنها يمكن أن تستخدم في تقييد حرية حركة الملاحة. وتعرف جزيرة ” هوانغيان ” أيضًا باسم ” سكاربورو ” وتقع في بحر الصين الجنوبي، وتتنازع الفلبيين والصين على ملكيتها.