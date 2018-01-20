بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل عثر على دب في سيارته
تعرض رجل لموقف صادم ، حيث أٌصيب بحالة من الفزع عندما عثر على دب داخل سيارته.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج رجل من منزله وعندما فتح سيارته عثر على دب صغير داخلها ما أصابه بحالة من الفزع وركض بعيدا ثم عاد وفتح الباب ليخرج الدب ويهرب من المكان .
SURPRISE! 🐻
Posted by JukinVideo on Thursday, January 18, 2018
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 21 دقيقة
وبالصدفه المجرده كانت هناك كمرة تصور الواقعة .والسؤال كيف دخل الدب إلى السيارة فهي لم تكن مفتوحة ومحركها وانوارها ومساحات الزجاج في حالة تشغيل .غريب مايمكن ان يفعله بعض الناس لمجرد نشر مقطع على الوسائط
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7070 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههه.🐻. تمثــــــــــــــــيل❌ تمثــــــــــــــــيل .هههههههههه.😂.