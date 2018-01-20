بالفيديو.. رد فعل صادم لرجل عثر على دب في سيارته

متابعات(صدى):

تعرض رجل لموقف صادم ، حيث أٌصيب بحالة من الفزع عندما عثر على دب داخل سيارته.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج رجل من منزله وعندما فتح سيارته عثر على دب صغير داخلها ما أصابه بحالة من الفزع وركض بعيدا ثم عاد وفتح الباب ليخرج الدب ويهرب من المكان .