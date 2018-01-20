الموضة الغذائية لـ2018.. أطعمة خالية من الغلوتين

لندن(صدى):

أكدت دراسة بريطانية جديدة أن الأطعمة الخالية من الغلوتين هي الأكثر تكلفة بنسبة 159٪ من الأطعمة العادية، وذلك بعد المقارنة بين 1700 منتج غذائي.

مع العلم أن ” الغلوتين ” هو مادة أو بروتين موجودة في أكثر الحبوب الغذائية، ولكن هناك بعض الأشخاص يصعب عليهم هضم ذلك البروتين فيتم تشخيصهم بأنهم مصابين بمرض ” السيليلك ” والشائع بين الناس ياسم ” حساسية القمح ” ، حيث يعانون من التهاب في الأمعاء الدقيقة عند تناولهم أطعمة تحتوي على الغلوتين.

وقال باحثون في جامعة ” هيرتفوردشاير ” البريطانية أن المنتجات الخالية من الغلوتين لا توفر أي ميزة غذائية للأغذية العادية ولا تشكل بديلًا صحيًا، بالإضافة إلى أنها تحتوي على المزيد من الدهون والملح والسكر.

وأوضح الباحثون أن الأطعمة الخالية من الغلوتين مفيدة فقط للأشخاص المصابين بمرض حساسية القمح ” السيليلك ” ، لكن غير ذلك ليس لها أي فائدة ولا أي قيمة غذائية بالنسبة للأصحاء.