بالفيديو.. رجل متهور يضع مئات من النحل أسفل ملابسه

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لرجل هندي من بنجال متهور يضع مئات من النحل أسفل ملابسه.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يضع النحل أسفل ملابسه بقبضة يده واستمر في ذلك حتى امتلأ التيشرت الخاص به، ثم أطلق سراح النحل في مشهد غريب بدى النحل بها وكأنه يفر من محبس.

يذكر أن الرجل يعمل جامع للعسل منذ 15 عاما مما أكسبه مناعة ضد اللدغات، وأضاف في تصريحات إعلامية ، أنه يحتاج كوبا من الشاي فقط للتعافي من اللدغات، وقال أيضا أنه تعرض للدغ من 300 نحلة ذات مرة.