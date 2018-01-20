1000 مقاتل من الأكراد على الحدود التركية

أنقرة(صدى):

بالتزامن مع شن القوات التركية ضربات على وحدات حماية الشعب الكردي بمنطقة عفرين شمال سوريا، أكدت مصادر محلية، على انتشار ألف مقاتل من الوحدات الكردية بمدينة تل أبيض شمال الرقة الحدودية.

وأشارت المصادر، إلى توزيع المقاتلين على 10 نقاط مراقبة في القرى الحدودية، موضحة أن هؤلاء المقاتلين قدموا من بلدة عين عيسى جنوب مدينة عين العرب.

من جانبه، واصل الجيش التركي، شن ضرباطه على القرى الكردية شمال سوريا والتي تعتبرهم ” إرهابيين ” ، لليوم الثاني على التوالي، ضمن عملية ” عفرين ” التي بدأتها منتصف ليل الجمعة.