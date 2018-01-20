تزن 50 كيلو.. تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية باليابان

طوكيو(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، اليوم السبت، عن العثور على قذيفة مدفعية ضخمة، تعود إلى الحرب العالمية الثانية، تزن 50 كيلو جرامً وطولها 70 سنتيمتراً.

وأضافت الهيئة، أنه تم العثور على القنبلة في نوفمبر الماضي بمركز مدينة ناها، حيث تم إجلاء ما يقارب 2500 شخص في مقاطعة أوكيناوا جنوب اليابان، حيث تم تفكيكها ونزع فتيل القنبلة.

وقالت الهيئة، إن هناك احتمال أن تكون القنبلة من سفينة حربية أمريكية خلال معركة أوكيناوا عام 1945.