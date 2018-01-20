350 ألف طالب وطالبة في المدينة ينتظمون على مقاعد الدراسة بالفصل الثاني غدا

نايف السالم(صدى):

ينتظم غدا في المدينة المنورة أكثر من 350 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم العام والأهلي بمراحله الابتدائي والمتوسط والثانوي بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 1438هـ – 1439هـ تحتضنهم ما يقارب 1700 مدرسة وذلك بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي لهذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتجهيزات المدرسية .

وشددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في قسم القيادة المدرسية على المدارس بأهمية الجاهزية الكاملة للمدارس ، مؤكدة تفعيل لجنة الأمن والسلامة بالمدارس وجاهزية وسائل الأمن والسلامة ومتابعة الانتظام الدراسي ومتابعة حضور الطلاب واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الغياب والتأخير والتواصل مع أولياء الأمور في ذلك مع توفير كل السبل الكفيلة بالبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني وحث جميع المعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالمشاركة الفاعلة بكونه عنواناً لنجاح اليوم الدراسي مع أهمية رصد غياب الطلاب والطالبات ورصده في نظام نور مع تفعيل البرامج التربوية لغرس قيم الانضباط الدراسي لدى الطلاب والطالبات للحد من ظاهرة الغياب .

وأكدت الإدارة اعتماد برامج النمو المهني لمنسوبي المدرسة كالتدريب وتبادل الزيارات وورش العمل وغيرها .

يذكر أن المدارس بمنطقة المدينة المنورة تباشر دوامها بالتوقيت الشتوي المعمول به قبل الإجازة ، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) عند تمام الساعة 30 .7 وتبدأ الحصة الأولى 7.45 والانصراف عند الساعة 2.15 ظهرا ، عدا يوم الخميس فيكون الانصراف عند الساعة 1.30 ظهرا بعد إضافة حصة النشاط .

في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنات ) عند تمام الساعة 15. 7 وتبدأ الحصة الأولى 7.30 والانصراف عند الساعة 2 ظهرا ، عدا يوم الخميس فيكون الانصراف عند الساعة 1.15 ظهرا بعد إضافة حصة النشاط ، بينما يبدأ الدوام الصباحي بالمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين وفقا لما أشير إليه أعلاه ، فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده .