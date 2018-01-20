فنادق ماريوت تطرح 35 وظيفة شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة شركة فنادق ماريوت، 35 وظيفة شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل في فروق الفنادق المنتشرة بالمملكة في الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والخبر والطائف.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- شيف تنفيذي ثانٍ (الطائف).

2- وكيل حجوزات المطعم (الرياض).

3- رئيس المشرفين المناوبين (الرياض).

4- شيف معجنات (الرياض).

5- شيف تنفيذي (الرياض).

6- مسؤول مكتب خدمات الغرف (الرياض).

7- شيف تنفيذي أول (الخبر).

8- كاتب خدمات مكتب (الخبر).

9- موظف خدمات ضيافة ثالث (جدة).

10- كاتب مراقبة التكاليف (الرياض).

11- مسؤول خدمات الغرف والضيافة (الرياض).

12- مسؤول مراقبة الغرف (الرياض).

13- موظف خدمات ضيافة ثانٍ (مكة).

14- شيف مرقات (الرياض).

15- مدير أول مطعم (مكة).

16- شيف مرقات (مكة).

17- مشرف الحجوزات (الرياض).

18- مشرف مطعم (الرياض).

19- مشرف التدبير المنزلي (الرياض).

20- عامل (مكة).

21- مسؤول مناوب الخدمات (الرياض).

22- مساعد مدير الغسيل (الرياض).

23- مساعد مدير أول الغذاء والمشروبات (الرياض).

24- مدير تنسيق الحدائق (مكة).

25- مشرف الصالة (الرياض).

26- مساعد مدير علاقات النزلاء (الرياض).

27- مدير مسائي (الرياض).

28- شيف الحفلات (مكة).

29- مسؤول مناوب الغذاء والمشروبات (الرياض).

30- مساعد مدير الولائم (الرياض).

31- مسؤول مناوب التدبير المنزلي (الرياض).

32- مدير المطعم (الرياض).

33- رئيس الطهاة والغذاء والمشروبات (مكة).

34- مشرف الزي الموحد (الرياض).

35- مدير عام (الدمام).

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، منذ الخميس الماضي 18 يناير 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنا .