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  3. ” النمر ” يجدد تحذيره من محلول ” المرّ ” .. ويؤكد: له أضرار

” النمر ” يجدد تحذيره من محلول ” المرّ ” .. ويؤكد: له أضرار

” النمر ” يجدد تحذيره من محلول ” المرّ ” .. ويؤكد: له أضرار
أماني الغامدي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، عن أن استخدام محلول المرّ، يجب أن يكون بجرعات معينة حتى لا يتسبب في الأذى للمرضى.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تحذير: استخدام محلول المرّ (المرّه) بجرعة أكثر من 2 جم يوميا ” قد ” يسبب عدم انتظام نبضات القلب وهبوط الضغط….وتزداد شدة هذا التأثير في مرضى الضغط والسكر ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13829 ] نشر منذ 56 دقيقة

كل شي يزيد عن حده ينقلب ضده

[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 33 دقيقة

بصراحة علاج ممتاز جدا لجميع الأمراض والافراط في كل شي مضر

[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يستر ويحفظنا

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