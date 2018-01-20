” النمر ” يجدد تحذيره من محلول ” المرّ ” .. ويؤكد: له أضرار

أماني الغامدي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، عن أن استخدام محلول المرّ، يجب أن يكون بجرعات معينة حتى لا يتسبب في الأذى للمرضى.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تحذير: استخدام محلول المرّ (المرّه) بجرعة أكثر من 2 جم يوميا ” قد ” يسبب عدم انتظام نبضات القلب وهبوط الضغط….وتزداد شدة هذا التأثير في مرضى الضغط والسكر ” .