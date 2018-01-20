” النمر ” يجدد تحذيره من محلول ” المرّ ” .. ويؤكد: له أضرار
كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، عن أن استخدام محلول المرّ، يجب أن يكون بجرعات معينة حتى لا يتسبب في الأذى للمرضى.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تحذير: استخدام محلول المرّ (المرّه) بجرعة أكثر من 2 جم يوميا ” قد ” يسبب عدم انتظام نبضات القلب وهبوط الضغط….وتزداد شدة هذا التأثير في مرضى الضغط والسكر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13829 ] نشر منذ 56 دقيقة
كل شي يزيد عن حده ينقلب ضده
ماوكلي[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 33 دقيقة
بصراحة علاج ممتاز جدا لجميع الأمراض والافراط في كل شي مضر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7069 ] نشر منذ 27 دقيقة
يجب ألإعتدال في إستهلاك كل شي .😊.
بنت النور[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يستر ويحفظنا