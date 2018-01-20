عزت أبو عوف يوضح حقيقة وصيته بحرق أعماله الفنية

نورة الشهري(صدى):

سخر الفنان المصري عزت أبو عوف من الشائعة التي تم تداولها حول وصيته بإحراق جميع أعماله الفنية بعد وفاته.

وأوضح أبو عوف من خلال فيديو، نشرته ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، أنه يشعر بالأسى بسبب هذه الشائعات ، مؤكدا عدم فهمه لمطلقي هذه الأخبار الكاذبة.

جاء ذلك على خلفية كلمة ” أبو عوف ” خلال تكريمه في مهرجان ” نجم العرب ” التي قال فيها: ” يمكنكم بعد وفاة الفنان حرق أعماله، لأن الأهم تكريمه وهو على قيد الحياة، شكرا للتكريم ” .