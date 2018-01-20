مجلس اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اجتماعه الأول غدا

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس اتحاد الإعلام الرياضي، اليوم السبت، عن عقد أول اجتماع له غدًا الأحد، بالرياض.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عند الواحدة ظهراً من يوم غدٍ الأحد بالعاصمة الرياض أول اجتماع له بعد تأسيسه واعتماد مجلس إدارته “.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام والعلاقات العامة، ديسمبر الماضي.