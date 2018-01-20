بالصور .. مواطن يقوم بفتح عقبة تربط عدة قرى على نفقته الخاصة

سعيد العجل(صدى):

ضرب المواطن ” يحيى آل فاضل ” من أبناء منطقة عسير مثلاُ رائعاً في العمل من أجل الآخرين حيث قام بفتح عقبة تربط بين قرى حسوة المغلبة وشوكان بمحافظة رجال ألمع بمسافة تبلغ 3.200k.m على نفقته الخاصة حيث تكفل بالمعدات والإنفاق على هذا المشروع من ماله الخاص .

من جهته أكد ” آل فاضل ” أن هذا العمل قام به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ووفاء لهذا الوطن المعطاء وخدمة للأهالي دون إنتظار أي مقابل من أحد ، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من مسافة 3.200k.m من طول العقبة .

وأضاف ” آل فاضل ” أن العمل قد بدأ في هذا المشروع قبل عامين على نفقته الخاصة ومشاركة من بعض الأهالي ببعض المحروقات وذلك بعد طول مناشدات ومطالبات للجهات المسؤولة بفتح هذه العقبة حتى فقدوا الأمل في فتحها .

من جهتهم طالب العديد من الأهالي بضرورة مكافأة آل فاضل على هذا العمل الجليل الذي قام به وتكريمه حتى يكون أسوة لكل شباب ورجال المملكة .

الجدير بالذكر أن الميزانية التي كانت مقدرة لهذه العقبة من إحدى الشركات كانت تقدر بنحو ملياري ريال تقريباً .